Ledakan Terjadi di SPBU Yogya, 7 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda SPBU wilayah Gedongtengen, Yogyakarta. Sebelum terjadi kebakaran, sempat terdengar suara ledakan dahsyat.

"Saksi mata menuturkan sempat terjadi ledakan sebelum api muncul dan membesar, bahkan beberapa tembok di sekitar titik ledakan ambruk," tulis akun Instagram pemadam kebakaran Yogyakarta @damkarjogjaistimewa, Selasa (27/5/2025).

Untuk menjinakkan api, pemadam kebakaran menerjunkan 3 unit mobil pemadam dan 3 regu petugas. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya pemadaman dinyatakan selesai.

"Dalam kebakaran ini terdapat korban luka sebanyak 7 orang dan langsung dilarikan ke Puskesmas dan PKU Muhammadiyah," imbuhnya.

Namun, belum diketahui penyebabnya. Petugas masih melakukan penyelidikan.

(Arief Setyadi )