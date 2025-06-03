Pelajar Ini Ditemukan Tewas Gantung Diri Usai Video Call dengan Pacar

FLORES - Seorang remaja laki-laki berinisial APD (20) ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di pohon jambu mete, di belakang sekolahnnya di daerah Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, Senin (2/6/2025).

Kapolres Manggarai Timur, AKBP Suryanto, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, jenazah APD pertama kali ditemukan oleh kekasihnya yang berinisial MLB, dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan mulai membusuk.

Berdasarkan keterangan MLB kepada pihak kepolisian, korban sempat melakukan panggilan video padanya pada Sabtu 31 Mei 2025. Dalam percakapan tersebut, APD menyampaikan niatnya untuk mengakhiri hidup dan mengatakan sedang berada di atas pohon. MLB mengira pernyataan itu hanya candaan, karena APD sebelumnya sering mengancam akan bunuh diri setiap kali mereka terlibat konflik.

Meski demikian, setelah panggilan video itu berakhir, MLB mulai merasa khawatir. Ia berulang kali mencoba menghubungi korban, namun meskipun nada sambung terdengar, panggilan tidak pernah dijawab. MLB juga sempat mencari informasi dari teman-teman terdekat APD, namun tidak membuahkan hasil.