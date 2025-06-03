Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi dan Bantu Pupuk ke Petani Deli Serdang

Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo turun ke sawah bersama petani di Desa Sidodadi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (18/5/2025). (Foto: Perindo).

DELI SERDANG - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo punya cara tersendiri untuk mendengar langsung suara rakyat. Angela turun langsung ke sawah di Desa Sidodadi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (18/5/2025).

Mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini ikut menanam padi bersama para kelompok petani perempuan. “Kami diajarkan banyak hal, bertani khususnya. Kami belajar menanam. Untuk saya, ini luar biasa sekali effort-nya. Jadi, saya sangat mengapresiasi para petani di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia datang bersama jajaran DPW Partai Perindo Sumatera Utara yang dipimpin Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat dan Herti Sastra Br Munthe, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Selain berinteraksi dengan petani, Angela menyerahkan 7,5 ton pupuk kepada dua kelompok tani.

Bantuan ini sebagai respons atas kebutuhan petani yang tengah memasuki masa tanam. Harapannya, bisa membuat para petani semakin semangat dan meringankan beban operasional mereka. Desa Sidodadi sendiri memiliki lahan pertanian seluas 583 hektare yang 90% di antaranya didominasi lahan persawahan, dan 10% adalah perkebunan cabai.

Kunjungan ini adalah bentuk nyata komitmen Partai Perindo dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus menyerap aspirasi petani. “Kami ingin mengerti dan merasakan, dan mendengar secara langsung apa yang menjadi harapan-harapan dari para petani di seluruh Indonesia,” katanya.

Sejumlah aspirasi disampaikan petani, mulai dari kebutuhan sarana produksi hingga dukungan pengembangan UMKM lokal. “Mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan UMKM di Deli Serdang ini bersama para perempuan hebat di Deli Serdang,” tutur Angela.