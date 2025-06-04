Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lisa Mariana Gugat Ridwan Kamil Bayar Kerugian Rp16,6 Miliar

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |17:46 WIB
Lisa Mariana Gugat Ridwan Kamil Bayar Kerugian Rp16,6 Miliar
Lisa Mariana (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana menggugat mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil membayar Rp16,6 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kerugian immateriil Rp6,6 miliar dan kerugian materiil Rp10 miliar.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana meminta majelis hakim menyita aset rumah Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung jika Emil tak bisa membayar isi putusan nanti.

Lisa juga meminta majelis hakim menghukum Emil membayar Rp10 juta per hari jika tidak bisa menjalankan isi putusan.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Markus Nababan menolak memberikan komentar terkait isi gugatan Rp16,6 miliar itu. Ia beralasan, persidangan masih tahap mediasi.

"Itu (nilai gugatan Rp16,6 miliar) tidak bisa kami sampaikan saat ini. Intinya, masih tahap mediasi. Jika mediasi ini gagal, kami akan terbuka," kata Markus di PN Bandung, Rabu (4/6/2025).

 

Halaman:
1 2
      
