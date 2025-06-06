Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan Daging Kurban ke Pekerja Informal, Perindo: Pastikan Kita Dekat dengan Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |19:02 WIB
JAKARTA - Waketum V DPP Partai Perindo, Angkie Yudistia turut membagikan daging hewan kurban ke para pekerja informal di Kantor DPP Partai Perindo, Jumat (6/6/2025). 

Angkie menyebutkan, program nasional Partai Perindo bertajuk Iduladha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan sekaligus memastikan Perindo dekat dengan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan.

"Jadi inilah dari kami pada masyarakat untuk memastikan kita dekat dengan masyarakat berbagi kebahagiaan. Maka dari itu kita adakan Iduladha Fest 2025-1.000.000 Kantong Kebahagiaan," ujarnya di sela-sela membagikan daging hewan kurban pada para ojol dan pedagang, Jumat (6/6/2025).

Menurutnya, dia berharap daging hewan kurban tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dia pun bersyukur dengan antusiasme warga karena di Iduladha 2025 ini, Partai Perindo ingin memberikan makna yang sesungguhnya tentang Iduladha dengan berbagi.

"Alhamdulillah, di bulan Idul Adha ini kita bisa melihat antusias masyarakat, kita sama-sama mau memaknai Idul Adha yang sesungguhnya, kita lihat di Partai kita, di DPP Partai Perindo ini ada ojek online, pedagang kaki lima, bajaj. Semuanya antusias mengantri termasuk ada bapak-bapak dan ibu-ibu," katanya.

 

