Puluhan Rumah Rusak Akibat Angin Kencang Melanda Temanggung Jateng

JAKARTA - Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, beberapa kejadian bencana yang terjadi hingga Sabtu (7/6/2025) pukul 07.00 WIB.

Laporan pertama yang dirangkum adalah peristiwa angin kencang di Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis 5 Juni 2025.

“Peristiwa yang terjadi pukul 15.05 WIB ini terjadi setelah hujan deras mengguyur disertai angin kencang hingga berdampak hingga ke rumah warga. Wilayah terdampak di Desa Tlogo, Kecamatan Tretep. Kaji cepat sementara mencatat 20 rumah rusak akibat peristiwa ini,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.



Berdasarkan pantauan visual, kerusakan rumah meliputi atap rumah dan beberapa ranting pohon tumbang. Pascakejadian BPBD segera melakukan asesmen dan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait. Distribusi logistik juga telah dilakukan bagi warga terdampak. Tim gabungan kini tengah melakukan kerja bakti untuk membersihkan puing dan material yang terbawa saat peristiwa ini terjadi.

Kejadian serupa juga melanda wilayah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dilaporkan angin kencang terjadi di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran pada Kamis 5 Juni 2025. Angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di jalan Ki Hajar Dewantara dan menimpa warga saat melintas di lokasi kejadian. Atas kejadian ini, korban mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan penanganan di RSUD Dr Moch.