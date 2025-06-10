Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Bejat, Pria Ini Paksa Bocah Nonton Film Porno Lalu Disodomi hingga Trauma

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |13:25 WIB
Bejat, Pria Ini Paksa Bocah Nonton Film Porno Lalu Disodomi hingga Trauma
Pelaku pencabulan di Muratara, Sumsel (Foto: Dok Polisi/Era Neizma)
A
A
A

MURATARA - Bocah laki-laki berinisial SF (8) trauma setelah menjadi korban pencabulan dengan cara disodomi yang diduga dilakukan pria penyuka sesama jenis, KN (32) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Sebelum menjadi korban pencabulan, korban dipaksa nonton film porno.

Kasat Reskrim Polres Muratara Iptu Nasirin mengatakan, tersangka pencabulan yang terjadi di Mess Bukit Melintang di Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya berhasil ditangkap. Pencabulan itu terjadi pada Jumat 18 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Mess Kebun Sawit.

Berawal dari korban dipanggil tersangka untuk datang ke rumahnya dan mengajak korban menonton di handphone milik tersangka. “Korban ini dipanggil tersangka, setelah korban datang, tersangka langsung mengunci pintu rumahnya dan mengajak korban menonton film porno di handphone milik tersangka," katanya.

Menurut Nasirin, korban sempat menolak, namun tersangka langsung membaringkan korban dan membekap mulutnya. Kemudian, melakukan aksi bejatnya.

Aksi bejat tersangka terhenti ketika terdengar ibu korban memanggil anaknya. Korban pun langsung berlari membuka pintu rumah tersangka. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement