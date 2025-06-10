Bejat, Pria Ini Paksa Bocah Nonton Film Porno Lalu Disodomi hingga Trauma

MURATARA - Bocah laki-laki berinisial SF (8) trauma setelah menjadi korban pencabulan dengan cara disodomi yang diduga dilakukan pria penyuka sesama jenis, KN (32) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Sebelum menjadi korban pencabulan, korban dipaksa nonton film porno.

Kasat Reskrim Polres Muratara Iptu Nasirin mengatakan, tersangka pencabulan yang terjadi di Mess Bukit Melintang di Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya berhasil ditangkap. Pencabulan itu terjadi pada Jumat 18 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Mess Kebun Sawit.

Berawal dari korban dipanggil tersangka untuk datang ke rumahnya dan mengajak korban menonton di handphone milik tersangka. “Korban ini dipanggil tersangka, setelah korban datang, tersangka langsung mengunci pintu rumahnya dan mengajak korban menonton film porno di handphone milik tersangka," katanya.

Menurut Nasirin, korban sempat menolak, namun tersangka langsung membaringkan korban dan membekap mulutnya. Kemudian, melakukan aksi bejatnya.

Aksi bejat tersangka terhenti ketika terdengar ibu korban memanggil anaknya. Korban pun langsung berlari membuka pintu rumah tersangka.