Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Simpan Sabu Dibungkus Plastik Teh China, Pemuda Ini Ditangkap Polisi

Muslimin , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |14:41 WIB
Simpan Sabu Dibungkus Plastik Teh China, Pemuda Ini Ditangkap Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

CIREBON - Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota menangkap  pria berinisial MNA (22) karena menyimpan sabu 224,48 gram dan ganja kering 23,91 gram. Ia ditangkap di kawasan Perumahan Telaga Pelangi Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Penangkapan pelaku berawal saat polisi menggerebek kediamannya setelah melakukan penyelidikan intensif. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Cirebon Kota dalam menekan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Pelaku bukan hanya menyimpan narkotika, tetapi diduga kuat sebagai pengedar aktif. Jumlah sabu yang kami sita mendekati seperempat kilogram, ini bukan jumlah kecil," ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota, AKP Otong Jubaedi, Minggu (15/6/2025).

Ia menjelaskan, MNA yang merupakan warga Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Cirebon, kedapatan menyimpan puluhan paket sabu dalam berbagai ukuran dan satu paket ganja siap edar. Selain narkotika, petugas juga mengamankan berbagai perlengkapan pengemasan dan penimbangan, termasuk 1.000 micro tube, timbangan digital, plastik klip aneka ukuran, serta dua unit ponsel yang digunakan untuk transaksi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
peredaran narkoba sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement