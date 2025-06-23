Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Warga Ngamuk Protes Layanan di RSUD Muna Barat

Asdar Zuula , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |04:01 WIB
MUNA BARATViral video warga mengeluhkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam video berdurasi 3 menit 40 detik yang beredar sejak Sabtu, 21 Juni 2025, terdengar beberapa keluarga pasien mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans.

Selain itu, keluarga pasien juga mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Muna Barat. Bahkan, mereka mengeluarkan kata-kata kasar serta mengejar seorang petugas medis perempuan.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengaku telah menurunkan inspektorat untuk melakukan investigasi di RSUD. “Saya sudah memerintahkan inspektorat untuk melakukan investigasi di rumah sakit, apakah ada SOP yang dilanggar. Jika ada SOP yang dilanggar maka akan dilakukan teguran keras dan evaluasi,” tegas Darwin.

Darwin menyatakan, pemerintah akan melakukan perbaikan pelayanan di rumah sakit, termasuk menambah armada ambulans, baik di RSUD maupun di beberapa Puskesmas di Muna Barat.

“Kita juga mengimbau masyarakat untuk tenang dan menahan diri, serta tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan tindakan anarkis di rumah sakit. Apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap petugas medis yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
