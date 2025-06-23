Tanah Longsor di Ambon, Satu Orang Meninggal dan Puluhan Warga Terdampak

Tanah Longsor di Ambon, Satu Orang Meninggal dan Puluhan Warga Terdampak

JAKARTA- Hujan berintensitas sedang hingga lebat yang terjadi sejak Sabtu (21/6) memicu terjadinya tanah longsor di sebuah permukiman di Kelurahan Negeri Passo dan Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Satu orang meninggal dunia dan puluhan warga terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, tanah longsor yang membawa material pohon tumbang menimpa rumah korban serta mengancam bangunan milik 32 KK lainnya di permukiman tersebut.

"BPBD Kota Ambon telah melakukan upaya penanganan darurat di lokasi terdampak dengan mengevakuasi keluarga serta mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan untuk mendukung penanganan darurat, seperti terpal, sekop, gerobak, dan karung," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (23/6/2025).

Laporan mutakhir menyebutkan, BPBD Kota Ambon telah berhasil membersihkan material longsoran dan pohon tumbang di area permukiman warga sehingga aktivitas di lokasi terdampak sudah kembali normal.

"Selain itu, BPBD juga menyiagakan Pos Komando untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan bersiaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah lainnya," ujarnya.

Aam -- panggilan akrabnya-- mengatakan, selain di Kecamatan Baguala, wilayah lainnya yang dilaporkan mengalami potensi dampak yang sama ialah Kelurahan Batu Meja, Batu Gajah, Waihoka, Karang Panjang, Halong.