Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tanah Longsor di Ambon, Satu Orang Meninggal dan Puluhan Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |11:01 WIB
Tanah Longsor di Ambon, Satu Orang Meninggal dan Puluhan Warga Terdampak
Tanah Longsor di Ambon, Satu Orang Meninggal dan Puluhan Warga Terdampak
A
A
A

JAKARTA- Hujan berintensitas sedang hingga lebat yang terjadi sejak Sabtu (21/6) memicu terjadinya tanah longsor di sebuah permukiman di Kelurahan Negeri Passo dan Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Satu orang meninggal dunia dan puluhan warga terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, tanah longsor yang membawa material pohon tumbang menimpa rumah korban serta mengancam bangunan milik 32 KK lainnya di permukiman tersebut.

"BPBD Kota Ambon telah melakukan upaya penanganan darurat di lokasi terdampak dengan mengevakuasi keluarga serta mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan untuk mendukung penanganan darurat, seperti terpal, sekop, gerobak, dan karung," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (23/6/2025).

Laporan mutakhir menyebutkan, BPBD Kota Ambon telah berhasil membersihkan material longsoran dan pohon tumbang di area permukiman warga sehingga aktivitas di lokasi terdampak sudah kembali normal.

"Selain itu, BPBD juga menyiagakan Pos Komando untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan bersiaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah lainnya," ujarnya.

Aam -- panggilan akrabnya-- mengatakan, selain di Kecamatan Baguala, wilayah lainnya yang dilaporkan mengalami potensi dampak yang sama ialah Kelurahan Batu Meja, Batu Gajah, Waihoka, Karang Panjang, Halong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191987//bencana-nIJF_large.jpg
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979//tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191952//bencana-FWL3_large.jpg
Anak-Anak Terdampak Bencana di Sumbar dan Sumut Bakal Sekolah Lagi, Aceh Menyusul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191948//banjir-WRT8_large.jpg
Pemerintah Cabut Izin Sawit dan Pemanfaatan Kayu, Tata Kelola SDA Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191924//prabowo-Tmn9_large.jpg
Prabowo Minta Aparatur Pemerintah Tak Libur Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191911//pembangunan_huntara-1pVZ_large.jpg
Petugas Kerja 18 Jam per Hari Bangun Huntara Korban Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement