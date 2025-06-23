Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Breaking News! Gempa Dangkal M4,7 Guncang Garut

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |08:23 WIB
Breaking News! Gempa Dangkal M4,7 Guncang Garut
Breaking News! Gempa Dangkal M4,7 Guncang Garut
A
A
A

JAKARTA Gempa dangkal berkekuatan M4,7 mengguncang Garut, Jawa Barat, Senin (23/6/2025), pukul 07.56 WIB. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 8.27 LS dan 107.14 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 143 km Barat Daya Kabupaten Garut pada kedalaman 10 km.

“Gempa Mag:4.7, 23-Jun-2025 07:56:40WIB, Lok:8.27LS, 107.14BT (143 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya.

Sementara itu, BMKG memastikan hingga saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan. Mengingat, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data belum stabil dan lengkap.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa Gempa Garut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191319//gempa-aWF0_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191211//gempa_melonguane_sulut-qGvt_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202//gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179//gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191141//ilustrasi-ODUA_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191131//ilustrasi-DR8N_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement