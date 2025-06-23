Breaking News! Gempa Dangkal M4,7 Guncang Garut

JAKARTA – Gempa dangkal berkekuatan M4,7 mengguncang Garut, Jawa Barat, Senin (23/6/2025), pukul 07.56 WIB. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 8.27 LS dan 107.14 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 143 km Barat Daya Kabupaten Garut pada kedalaman 10 km.

“Gempa Mag:4.7, 23-Jun-2025 07:56:40WIB, Lok:8.27LS, 107.14BT (143 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya.

Sementara itu, BMKG memastikan hingga saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan. Mengingat, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data belum stabil dan lengkap.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )