HOME NEWS YOGYA

Kecelakaan Beruntun di Jalur Yogya-Wonosari, 1 Orang Tewas

Kismaya Wibowo , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |01:30 WIB
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Freepik)
GUNUNGKIDULKecelakaan beruntun terjadi di jalur Yogyakarta–Wonosari, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat, Kecamatan Playen, Gunungkidul, Yogyakarta, pada Senin 23 Juni 2025 petang. Akibat kejadian ini, satu orang tewas di tempat.

Dalam video amatir yang berhasil direkam warga memperlihatkan kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan di Jalan Jogja–Wonosari, tepatnya di Kecamatan Playen, Gunungkidul. Terlihat dalam rekaman, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan dari sedang hingga berat akibat tabrakan beruntun tersebut.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Andi Suryanto, warga Ponjong, Gunungkidul. Menurut keterangan saksi mata, Nila Budiati, warga Patuk, kecelakaan bermula saat dirinya tengah dalam perjalanan menuju Kota Wonosari.

Sesampainya di lokasi kejadian, mobil Isuzu Panther bernomor polisi AB 1952 BH melaju kencang dari arah Wonosari. Mobil tersebut terlihat melanggar marka jalan dan hampir menabrak kendaraan yang dikendarai Nila. 

 

Telusuri berita news lainnya
