Garut Diguncang Gempa 2 Kali Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 3,8 yang mengguncang kawasan Garut, Jawa Barat. Gempa tercatat pada Selasa (24/6) pukul 06.08 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 43 kilometer daru timur laut Sumbawa.

"#Gempa Mag:3.8, 24-Jun-2025 06:08:47WIB, Lok:8.41LS, 107.15BT (156 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR)," tulis keterangan resmi BMKG, Selasa (24/6/2025).

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. Adapun gempa juga mengguncang Garut pukul 06.02 WIB. BMKG mencatat kekuatan gempa bermagnitudo M 3,3.

BMKG juga mengimbau akan potensi terjadinya gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

