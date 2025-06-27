Apresiasi Perindo, Warga Bali Harap Bersih-Bersih Pantai Berlanjut ke Lokasi Lain

BALI - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Plt Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya alias Jro Bima melakukan aksi nyata Partai Perindo. Mereka terjun langsung membersihkan sampah kiriman di Pantai Mertasari Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (27/6/2025) waktu setempat.

Perwakilan warga setempat, Jro Mangku Elvys menyampaikan terima kasih atas partisipasi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo dalam aksi nyata bersih-bersih pantai di Bali. Ia berharap kegiatan seperti ini tidak hari ini saja melainkan terus berlanjut di lokasi yang berbeda ke depannya.

"Melakukan kegiatan hari ini sangat berterima kasih adanya ketua umum dari Perindo untuk datang ke Bali bersinergi, bekerjasama melakukan bersih bersih sampah yang ada di Pantai Bali ini. Sinergitas ini sangat baik untuk alam semesta kita berharap tidak hari ini saja melakukan kegiatan yang sama dengan tempat yang berbeda," ujar Jro Mangku Elvys.

Angela diketahui turun langsung bersama ratusan kader Perindo Bali memungut sampah yang tergulung ombak ke tepi pantai dan memasukkannya ke dalam karung. Tak hanya itu, ia juga berdialog dengan pelaku UMKM baik pengrajin seni hingga penjual kuliner yang ada di Pantai Mertasari Sanur.