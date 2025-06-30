Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sopir Batu Bara Ambruk Ditembak Penjaga Portal Jalan saat Hendak Lewat

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |18:49 WIB
Sopir Batu Bara Ambruk Ditembak Penjaga Portal Jalan saat Hendak Lewat
Kasus Penembakan (foto: freepik)
MURATARA - Edi Saputra (32), seorang sopir batu bara di Musi Rawas Utara (Muratara), terluka parah akibat ditembak di bagian bokongnya oleh penjaga portal jalan berinisial A.

Kejadian tersebut terjadi di PT. ERM, KM 18, Jalan Hauling Gorbi, Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Sumatera Selatan, Senin (30/6/2025), sekitar pukul 09.00 WIB.

Abdul Azis, Kuasa hukum korban mengatakan, korban merupakan warga asal Jawa Barat dan bekerja sebagai seorang sopir batu bara. 

"Benar, korbannya bernama Edi Saputra asal Cianjur, Jawa Barat. la tadi ditembak di bagian bokongnya dan sudah kami bawa ke Rumah Sakit Rupit," kata Azis, Senin (30/6/2025).

Dijelaskan Aziz, saat itu kakak korban bernama Teguh dengan rombongan sopir lainnya sedang membawa mobil truk batu bara dan hendak melintas di TKP. namun jalan tersebut diportal oleh sekelompok orang dimana pelaku berinisial A ada disana juga. 

"Terduga pelaku ini kemudian menyuruh Teguh untuk menghubungi pihak perusahaan (PT. DSB) dan korban (Edi Saputra) untuk menemuinya disana. Akhirnya Teguh pun memanggil adiknya untuk datang ke TKP," jelasnya.

Setelah dihubungi, Edi pun datang dengan rombongan perusahaannya untuk menemui pelaku. 

"Pas sampai disana, tiba-tiba pelaku ini mengeluarkan senjata api dan langsung menembak korban dengan jarak kurang lebih 10 meter. Korban mencoba menghindar tapi akhirnya tertembak dibagian bokongnya," katanya. 

 

