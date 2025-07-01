Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Enam Jam Penggeledahan, KPK Tinggalkan Kantor Dinas PUPR Sumut Lewat Pintu Belakang

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |21:10 WIB
Enam Jam Penggeledahan, KPK Tinggalkan Kantor Dinas PUPR Sumut Lewat Pintu Belakang
Enam Jam Penggeledahan, KPK Tinggalkan Kantor Dinas PUPR Sumut Lewat Pintu Belakang (Foto : Okezone)
A
A
A

MEDAN - Setelah melakukan penggeledahan sekira enam  jam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya meninggalkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Selasa (1/7/2025). 

Penyidik KPK meninggalkan areal kantor sekitar pukul 18.30 WIB dengan menggunakan tiga mobil minibus Toyota Innova Reborn warna hitam dengan pengawalan ketat mobil patroli Polisi.

Tidak diketahui secara pasti apa saja yang dibawa penyidik KPK dari dalam gedung Sekretariat di Kantor Dinas PUPR tersebut. Para penyidik keluar dari pintu belakang gedung dan langsung melesat meninggalkan areal kantor tanpa bisa dilihat awak media yang sudah menunggu sejak siang. 

"Kita tidak tahu apa yang mereka sembunyikan, sampai keluar pun mereka harus sembunyi-sembunyi. Padahal kita sudah menunggu sejak siang untuk melihat apa yang mereka bawa," kata Wahyu, salah seorang jurnalis televisi nasional yang meliput penggeledahan itu. 

Dari Kantor Dinas PUPR Sumut, penyidik KPK kemudian melanjutkan penggeledahan ke salah satu rumah di Jalan Busi, Kelurahan Sitirejo Kecamatan Medan Amplas. Rumah itu berjarak sekitar 1 kilometer dari Kantor Dinas PUPR Sumut.

Belakangan diketahui rumah itu adalah Rumah Jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut. Namun sejak dijabat Topan Obaja Ginting, rumah itu difungsikan sebagai ruang kerja Kepala Dinas PUPR karena ruangan Kepala Dinas di Gedung Sekretariat Dinas PUPR Sumut sedang direnovasi. 

Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Penggeledagan masih dikawal petugas kepolisian bersenjata lengkap yang berjaga di depan pagar rumah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179140/topan-hkic_large.jpg
Mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dkk Segera Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3152015/topan-MNd8_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mewah Milik Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/19/337/2216384/usut-kasus-suap-kpk-panggil-empat-mantan-legislator-sumut-8KNLZ5daaS.jpg
Usut Kasus Suap, KPK Panggil Empat Mantan Legislator Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/18/608/2080628/polisi-sita-24-barbuk-usai-penggeledahan-di-kantor-dispora-sumut-dk7yG5AgNG.jpg
Polisi Sita 24 Barbuk Usai Penggeledahan di Kantor Dispora Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/18/608/2080623/kantor-dispora-sumut-digeledah-polisi-edy-rahmayadi-biarlah-mana-tau-ada-ularnya-dQtEBjNoPa.jpg
Kantor Dispora Sumut Digeledah Polisi, Edy Rahmayadi: Biarlah, Mana Tau Ada Ularnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/18/608/2080511/dugaan-korupsi-renovasi-sirkuit-polisi-geledah-kantor-kepala-dinas-pemuda-dan-olahraga-sumut-WmUO993EzI.jpg
Dugaan Korupsi Renovasi Sirkuit, Polisi Geledah Kantor Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement