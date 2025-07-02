Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

KPK Geledah Rumah Mewah Milik Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |13:13 WIB
KPK Geledah Rumah Mewah Milik Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting
Rumah milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatra UtaraTopan Obaja Putra Ginting/Foto : Istimewa
A
A
A

MEDAN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah rumah di Cluster Topaz, Komplek Perumahan Royal Sumatra, Jalan Jamin Ginting KM 8,5, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatra Utara, Rabu (2/7/2025) pagi. Rumah tersebut diketahui sebagai kediaman pribadi Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatra Utara, yang kini ditahan KPK dalam kasus dugaan suap pembangunan jalan. 

Penggeledahan rumah Topan Obaja merupakan yang ketiga kali dilakukan penyidik KPK. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah Kantor Sekretariat Dinas dan Rumah Jabatan Kepala Dinas PUPR Sumut. 

Dari penggeledahan di kedua lokasi itu, polisi menyita satu koper diduga berisi dokumen terkait kasus suap yang menjerat Topan Ginting. 

"Sekitar jam 9.30 WIB tadi mereka masuk. Ada tiga mobil dikawal mobil patroli polisi," kata petugas keamanan di Perumahan Royal Sumatra. 

Pantauan Okezone, saat ini penggeledahan masih berlangsung. Penggeledahan dijaga ketat petugas kepolisian bersenjata laras panjang yang siaga di depan pintu rumah. 

Penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

 

Halaman:
1 2
      
