Dibantai Israel, 613 Orang Tewas di Gaza Dekat Posko Bantuan

JENEWA - Sebanyak 613 orang tewas di Gaza akibat serangan Israel. Mereka tewas di titik-titik bantuan yang dikelola Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel maupun di dekat konvoi kemanusiaan yang dikelola kelompok-kelompok bantuan lainnya termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini adalah angka per 27 Juni. Sejak saat itu telah terjadi insiden lebih lanjut," kata Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Ravina Shamdasani, di Jenewa," dikutip dari Reuters, Sabtu (5/7/2025).

Dari 613 orang yang tewas, 509 tewas di dekat titik distribusi GHF, kata OHCHR. Angka tersebut dari berbagai sumber seperti informasi dari rumah sakit, pemakaman, keluarga, otoritas kesehatan Palestina, LSM, dan mitranya di lapangan.

Mereka juga sedang memverifikasi laporan lebih lanjut dan belum dapat memberikan rincian di mana mereka terbunuh. GHF sebelumnya mengirimkan lebih dari 52 juta makanan untuk warga Palestina yang kelaparan dalam lima minggu. Sementara kelompok-kelompok kemanusiaan lainnya hampir semua bantuan mereka dijarah.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, terjadi beberapa kasus penjarahan dan serangan dengan kekerasan terhadap pengemudi truk bantuan.