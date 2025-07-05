Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dibantai Israel, 613 Orang Tewas di Gaza Dekat Posko Bantuan

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |07:22 WIB
Dibantai Israel, 613 Orang Tewas di Gaza Dekat Posko Bantuan
Warga Gaza di titik posko bantuan (Foto: Reuters)
A
A
A

JENEWA - Sebanyak 613 orang tewas di Gaza akibat serangan Israel. Mereka tewas di titik-titik bantuan yang dikelola Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel maupun di dekat konvoi kemanusiaan yang dikelola kelompok-kelompok bantuan lainnya termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini adalah angka per 27 Juni. Sejak saat itu telah terjadi insiden lebih lanjut," kata Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Ravina Shamdasani, di Jenewa," dikutip dari Reuters, Sabtu (5/7/2025).

Dari 613 orang yang tewas, 509 tewas di dekat titik distribusi GHF, kata OHCHR. Angka tersebut dari berbagai sumber seperti informasi dari rumah sakit, pemakaman, keluarga, otoritas kesehatan Palestina, LSM, dan mitranya di lapangan. 

Mereka juga sedang memverifikasi laporan lebih lanjut dan belum dapat memberikan rincian di mana mereka terbunuh. GHF sebelumnya mengirimkan lebih dari 52 juta makanan untuk warga Palestina yang kelaparan dalam lima minggu. Sementara kelompok-kelompok kemanusiaan lainnya hampir semua bantuan mereka dijarah.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, terjadi beberapa kasus penjarahan dan serangan dengan kekerasan terhadap pengemudi truk bantuan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement