Dapat Arisan Rp40 Juta, Emak-Emak Ini Dibunuh dan Dirampok Tetangga

PEKANBARU - Perampokan disertai pembunuhan terjadi di Dusun Lintang, Desa Tambang, Kampar, Riau, dengan korban Ibu Rumah Tangga (IRT), Lisma Donna Riasta (42). Belakangan diketahui pelaku adalah tetangga korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan mengatakan, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengetahui pelaku pembunuhan disertai perampokan itu,

"Pelaku pembunuhan itu yakni MI (39) dan ZA (40). Mereka tetangga dekat korban. Jarak mereka dengan korban hanya satu rumah," kata Asep didampingi Kabod Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto, Jumat (4/7/2025).

Dari keterangan kedua tersangka, aksi keji kedua tersangka itu dilakukan setelah pelaku mendapat infomasi kalau korban baru saja mendapat uang arisan yakni Rp40 juta, kedua pelaku pun merencanakan perampokan tersebut.