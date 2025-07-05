Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dapat Arisan Rp40 Juta, Emak-Emak Ini Dibunuh dan Dirampok Tetangga

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |03:05 WIB
Dapat Arisan Rp40 Juta, Emak-Emak Ini Dibunuh dan Dirampok Tetangga
Kasus Pembunuhan (foto: Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Perampokan disertai pembunuhan terjadi di Dusun Lintang, Desa Tambang, Kampar, Riau, dengan korban Ibu Rumah Tangga (IRT), Lisma Donna Riasta (42). Belakangan diketahui pelaku adalah tetangga korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan mengatakan, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengetahui pelaku pembunuhan disertai perampokan itu,

"Pelaku pembunuhan itu yakni MI (39) dan ZA (40). Mereka tetangga dekat korban. Jarak mereka dengan korban hanya satu rumah," kata Asep didampingi Kabod Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto, Jumat (4/7/2025).

Dari keterangan kedua tersangka, aksi keji kedua tersangka itu dilakukan setelah pelaku mendapat infomasi kalau korban baru saja mendapat uang arisan yakni Rp40 juta, kedua pelaku pun merencanakan perampokan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193375//lokasi_ledakan_pipa_gas_di_riau-ECT0_large.png
Pipa Gas Meledak di Riau, Sejumlah Rumah Hangus hingga 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193337//pipa_gas-1cwH_large.jpg
TGI Pulihkan Operasional Usai Kebakaran Pipa Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193294//pipa_gas-mdGz_large.jpg
Pipa Gas Milik TGI Bocor, Penyebab Diinvestigasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192170//ilustrasi-cQOK_large.jpg
Baru Berusia 12 Tahun, Pembunuh Bayaran Ditangkap Polisi Setelah Salah Tembak Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190515//pembunuhan-apCc_large.jpg
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement