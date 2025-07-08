Tolak Kedatangan Zakir Naik karena Ceramahnya Dinilai Provokatif, Massa Geruduk DPRD Malang

MALANG – Massa menggelar aksi menolak kehadiran ulama Dr. Zakir Naik yang akan ceramah di Malang, Jawa Timur. Mereka menyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD Kota Malang, pada Selasa (7/8/2025).

Pantauan Okezone di lokasi, sekitar 30 orang dari lintas organisasi kemasyarakatan dan agama, yang menamakan dirinya Arek Malang Bersatu diterima di Komisi B DPRD Kota Malang.

Mereka ditemui oleh beberapa anggota DPRD untuk mengajak beraudiensi, sejak Selasa siang hingga sore.

Juri bicara Arek Malang Bersuara, Abdul Aziz Masrib mengatakan, kalau mereka merasa keberatan dengan acara tabligh akbar yang diisi oleh dr Zakir Naik.

Ia merasa ceramah dr Zakir Naik mengundang provokasi, dan ada banyak yang dirugikan utamanya dari agama minoritas.

"Kami menolak karena di Kota Malang sudah lama terjalin kerukunan antar umat beragama,” ujar Abdul Aziz Masrib.

“Sehingga ini harus kita lestarikan bahkan kita tingkatkan, jangan sampai kerukunan antar umat beragama ini dirusak oleh orang-orang yang tidak paham toleransi. Kita paham tokoh ini dalam ceramahnya selalu mengundang provokasi dan memancing keributan,"sambungnya.

Pihaknya mendatangi DPRD Kota Malang dan diterima baik oleh Komisi A. Dimana hasil dari pertemuan ini akan disampaikan ke Polresta Malang Kota serta pihak panitia ceramah Zakir Naik yang akan diadakan pada Kamis (10/7/2025) di Stadion Gajayana, Kota Malang.