Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tolak Kedatangan Zakir Naik karena Ceramahnya Dinilai Provokatif, Massa Geruduk DPRD Malang 

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |20:00 WIB
Tolak Kedatangan Zakir Naik karena Ceramahnya Dinilai Provokatif, Massa Geruduk DPRD Malang 
Dr Zakir Naik/ doc Jakarta Islamic Center
A
A
A

MALANG – Massa menggelar aksi menolak kehadiran ulama Dr. Zakir Naik yang akan ceramah di Malang, Jawa Timur.  Mereka menyampaikan aspirasinya ke anggota DPRD Kota Malang, pada Selasa (7/8/2025).

Pantauan Okezone di lokasi, sekitar 30 orang dari lintas organisasi kemasyarakatan dan agama, yang menamakan dirinya Arek Malang Bersatu diterima di Komisi B DPRD Kota Malang.

Mereka ditemui oleh beberapa anggota DPRD untuk mengajak beraudiensi, sejak Selasa siang hingga sore.

Juri bicara Arek Malang Bersuara, Abdul Aziz Masrib mengatakan, kalau mereka merasa keberatan dengan acara tabligh akbar yang diisi oleh dr Zakir Naik.

Ia merasa ceramah dr Zakir Naik mengundang provokasi, dan ada banyak yang dirugikan utamanya dari agama minoritas.

"Kami menolak karena di Kota Malang sudah lama terjalin kerukunan antar umat beragama,” ujar Abdul Aziz Masrib.

“Sehingga ini harus kita lestarikan bahkan kita tingkatkan, jangan sampai kerukunan antar umat beragama ini dirusak oleh orang-orang yang tidak paham toleransi. Kita paham tokoh ini dalam ceramahnya selalu mengundang provokasi dan memancing keributan,"sambungnya. 

Pihaknya mendatangi DPRD Kota Malang dan diterima baik oleh Komisi A. Dimana hasil dari pertemuan ini akan disampaikan ke Polresta Malang Kota serta pihak panitia ceramah Zakir Naik yang akan diadakan pada Kamis (10/7/2025) di Stadion Gajayana, Kota Malang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/519/3154118/zakir_naik-ieQX_large.jpg
10 Ribu Orang Bakal Hadiri Ceramah Zakir Naik di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement