Gegara Tersulut Emosi, Pemuda Ini Tusuk Ayah Tiri hingga Tewas di Tengah Jalan

GOWA - Seorang pemuda berinisial AA (22) nekat menghabisi nyawa ayah tirinya sendiri, Azis Daeng Beta, di tengah jalan Desa Pa’bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada Selasa 15 Juli 2025.

Peristiwa tragis ini diduga dipicu oleh cekcok keluarga yang membuat pelaku tersulut emosi. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk di punggung serta sejumlah luka akibat hantaman benda tumpul di beberapa bagian tubuh.

Kapolsek Bajeng, Iptu M. Haris mengatakan, insiden berdarah itu terjadi saat korban mendatangi rumah pelaku dan terlibat adu mulut dengan istri keduanya, yang juga merupakan ibu kandung pelaku. Saat pertengkaran berlangsung, korban disebut memegang batu, yang membuat pelaku emosi.

"Pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah senjata tajam. Melihat korban berusaha melarikan diri, pelaku mengejar hingga korban terjatuh di jalan, lalu menikamnya dari belakang," ujar Haris, Rabu (16/7/2025).

Korban pun tewas seketika bersimbah darah. Warga yang menyaksikan kejadian langsung melapor ke polisi. Tim Inafis dan Satreskrim Polres Gowa langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sebilah senjata tajam, sebatang besi, ponsel, dan sepeda motor milik korban.