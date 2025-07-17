Catatan Anggota DPRD Muara Enim Partai Perindo Izroni Ilyas Tingkatkan Layanan Kesehatan

MUARA ENIM - Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dari Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Izroni Ilyas mendorong alokasi anggaran Kesehatan untuk meningkatkan layanan di RSUD Gelumbang. Pusat layanan kesehatan itu kurang diminati masyarakat karena fasilitas yang kurang memadai.

“Kita harus jujur, RSUD Gelumbang sepi bukan karena masyarakat tidak butuh, tapi karena fasilitas kesehatan belum memadai. Banyak keluhan soal peralatan yang belum lengkap, ruangan terbatas dan ketersediaan obat yang sering tidak mencukupi,” kata Izroni Ilyas, Kamis (17/7/2025)

Ketua DPD Partai Perindo Muara Enim ini mengungkapkan, saat reses di Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, pekan lalu, mayoritas masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kesehatan. Mereka berharap ada peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Gelumbang.

Lebih lanjut, rendahnya kunjungan masyarakat ke RSUD Gelumbang harus dijadikan evaluasi menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan.

Ilyan meminta pihak rumah sakit agar aktif menyampaikan kebutuhan secara terbuka dan rinci kepada pihak legislatif. Hal ini penting, agar DPRD Muara Enim bisa mendorong anggaran yang tepat sasaran.

“Kami di DPRD tentu siap mendorong alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Tapi pihak rumah sakit juga harus aktif mengajukan kebutuhan-kebutuhannya secara tertulis dan terperinci,” tutur politisi yang menjalani periode keduanya di DPRD Muara Enim ini.

Dia berharap ke depannya masyarakat di tanah kelahirannya bisa menikmati fasilitas dan layanan kesehatan yang optimal.

"Kami berharap, pelayanan rumah sakit di wilayah Gelumbang bisa semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh," tutupnya.