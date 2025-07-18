Fraksi Partai Perindo Beri 15 Rekomendasi Strategis Pacu Pembangunan Humbahas

HUMBANG HASUNDUTAN - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara memberikan 15 catatan strategis dan rekomendasi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Humbahas Lam Marganda Silaban mengatakan, penurunan pendapatan daerah (PAD) yang mencapai 3,72 persen menjadi salah satu sorotan partai yang dikenal dengan Partai Kita ini dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, PAD yang dianggarkan sebesar Rp1.010.565.805.740,- turun menjadi Rp972.927.286.489,- dalam Rancangan Perubahan APBD.

“Penurunan ini perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait dana transfer dan PAD, agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola potensi PAD secara lebih progresif, termasuk dari sektor pajak, retribusi dan pemanfaatan aset daerah,” ujarnya, Jumat (18/5/2025).

Partai Perindo kata dia juga menyoroti lonjakan drastis pembiayaan netto sebesar 1.196 persen. Menurut legislator yang duduk di Komisi I DPRD Humbahas ini, kenaikan itu harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.

"Strategi penggunaan pembiayaan harus transparan dan akuntabel," tegasnya.

Catatan lainnya mencakup pengawasan distribusi pupuk di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), serta perhatian pada jalan usaha tani dan infrastruktur desa.

Partai Perindo mendorong pembentukan tim audit untuk mengevaluasi aset daerah yang dimanfaatkan dalam proyek-proyek pembangkit listrik.