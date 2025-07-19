Viral Aksi Heroik Tukang Parkir Kawal Ambulans, Membelah Kemacetan Berlari Sejauh 5 Kilometer

SULSEL – Aksi heroik tukang parkir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Ia membelah kemacetan dengan berlari sejauh 5 kilometer demi mengawal ambulans.

Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria berlari di depan mobil ambulans. Dengan hati-hati, ia mengawal laju ambulans yang membawa pasien kritis dari luar kota.

Dia adalah Jastin, pria berusia 32 tahun yang sudah tiga tahun menjadi juru parkir di persimpangan Rumah Sakit Umum Daerah Lapalaloi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Penghasilannya tak tetap, sehari-hari ia mengandalkan uang parkir dengan penghasilan rata-rata Rp100 ribu. Namun, dari tangan dan hati sederhana itulah lahir tindakan yang membuat publik tersentuh.