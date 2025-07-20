Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa Guncang Probolinggo, 16 Rumah Rusak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |01:01 WIB
Gempa Guncang Probolinggo, 16 Rumah Rusak
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JATIM Gempa berkekuatan magnitudo 3,0 melanda Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat 18 Juli 2025. Akibat gempa tersebut, 16 rumah rusak ringan.

“Dari hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD Kabupaten Probolinggo, tercatat 16 rumah rusak ringan di wilayah Kecamatan Tiris,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (19/7/2025).

Dari laporan yang diterima, kata Muhari, tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan dari gempa tersebut.

“Menurut laman website BMKG, gempa magnitudo 2,4 masih dirasakan warga Probolinggo hingga Jumat malam pukul 20.47 WIB. Pusat gempa berada di darat, 19 km barat daya Kabupaten Probolinggo, dengan kedalaman 7 km,” ujar dia.

“Petugas mencatat sedikitnya 10 kali guncangan antara pukul 01.02 dini hari hingga 06.48 pagi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Probolinggo,” sambungnya.

Pihaknya mengaku terus memantau informasi kejadian gempa bumi hingga dampak yang ditimbulkan. Selain itu, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa susulan.

“Jika di dalam ruangan, lindungi kepala dan badan dengan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Jauhi jendela, rak buku, dan benda yang mudah jatuh. Jika di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, dan pohon yang mungkin roboh,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa Probolinggo BMKG gempa
