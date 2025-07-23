Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

33 Warga Gaza Tewas Kelaparan, 12 di Antaranya Anak-Anak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |18:12 WIB
JAKARTA – Setidaknya 33 warga Palestina, termasuk 12 anak-anak, telah meninggal dunia akibat malnutrisi di Jalur Gaza dalam 48 jam terakhir, ungkap Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Kematian ini terjadi ketika Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa "malnutrisi sedang melonjak" dan "kelaparan sedang mengancam" di Gaza.

Juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan kepada BBC bahwa kematian 11 orang dewasa dan 4 anak-anak dilaporkan terjadi dalam sehari terakhir.

Menurut PBB, 2,1 juta penduduk Gaza menghadapi kekurangan pasokan dasar yang parah dan bahwa Israel berkewajiban untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dari PBB dan mitra-mitranya.

Badan militer Israel yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengiriman bantuan, COGAT, menuduh Hamas "melakukan kampanye palsu terkait situasi kemanusiaan". Badan tersebut menegaskan bahwa Israel bertindak sesuai hukum internasional dan memfasilitasi masuknya bantuan, sekaligus memastikan bantuan tersebut tidak sampai ke Hamas.

Jurnalis internasional diblokir oleh Israel untuk memasuki Gaza secara independen, sehingga sulit untuk memverifikasi jumlah kematian akibat malnutrisi yang dilaporkan.

Banyak Warga Alami Malnutrisi

Namun, rekaman yang direkam oleh seorang jurnalis Palestina lokal yang bekerja untuk BBC di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, menunjukkan tubuh kurus kering seorang pria bernama Ahmed al-Hasanat, yang menurut dokter telah meninggal karena malnutrisi pada Selasa (22/7/2025).

 

      
Telusuri berita news lainnya
