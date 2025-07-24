Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Penganut Mazhab Serakahnomics Ini Bandel-bandel!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |05:00 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekagumannya terhadap filosofi Nahdlatul Ulama (NU) yang tetap membumi namun hadir di setiap ruang kebangsaan. Hal itu diutarakannya saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7/2025) malam.

“Saya suka dengan filosofi NU, NU tidak kemana-mana tapi NU ada di mana-mana,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga bangga karena PKB dan para kiai NU saat ini berada dalam barisan yang mendukungnya. “Saya merasa hari ini besar hati, PKB, kyai-kyai, bersama saya,”ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyindir pihak yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Dia memberikan istilah penganut mazhab serakahnomics.

“Karena mereka-mereka penganut mazhab serakahnomics, ini bandel-bandel,”sindir Prabowo.

Prabowo juga menyinggung gaya komunikasi politik seorang Presiden yang harus sopan. Namun, berbeda ketika berbicara dengan anggota PKB.

“Ada wartawan enggak boleh ngomong, Presiden harus bicara sopan-sopan tapi karena PKB dan NU ya harus ke bawah ya kan? Bener enggak?” katanya.

 

