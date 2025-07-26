Kelaparan di Gaza Memburuk: Satu dari Tiga Penduduk Tak Makan Berhari-hari

JAKARTA - Hampir satu dari tiga orang di Gaza sudah berhari-hari tidak makan, kata program bantuan pangan PBB (WFP) dalam sebuah peringatan.

"Malnutrisi melonjak dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan," kata Program Pangan Dunia (WFP) dalam sebuah pernyataan yang dikutip BBC.

Peringatan akan kelaparan di Gaza semakin intensif minggu ini. Sembilan orang lagi meninggal akibat malnutrisi pada Jumat (25/7/2025), menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas, sehingga total kematian akibat malnutrisi sejak perang dimulai mencapai 122 orang.

Israel, yang mengendalikan masuknya seluruh pasokan ke Gaza, mengatakan tidak ada pembatasan bantuan yang masuk ke wilayah tersebut dan menyalahkan Hamas atas kasus malnutrisi yang terjadi.

Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan pada Jumat bahwa pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza mungkin diizinkan dalam beberapa hari mendatang—sesuatu yang sebelumnya telah diperingatkan oleh badan-badan bantuan sebagai cara yang tidak efisien untuk menyalurkan pasokan ke Gaza.

Meski media lokal melaporkan Uni Emirat Arab dan Yordania akan melakukan pengiriman terbaru, seorang pejabat senior Yordania mengatakan kepada BBC bahwa militernya belum menerima izin dari Israel untuk melakukannya.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. PBB menggambarkan langkah tersebut sebagai "pengalih perhatian terhadap ketidakaktifan" pemerintah Israel.