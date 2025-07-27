Kereta Pengangkut BBM Tabrak Minibus, 3 Orang Tewas

SIMALUNGUN - Minibus Toyota Calya bernomor polisi BK 1721 RZ berpenumpang sembilan orang ditabrak kereta pengangkut BBM Simalungun, Sumatera Utara. Tiga orang tewas dan tujuh terluka.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba mengatakan, tiga korban tewas dalam kecelakaan pada Sabtu 26 Juli 2025 itu, yakni Siti Marlina (40), M Alzam (2) dan Zulkifli (30). Ketiganya warga Jalan Gunungkidul, Kelurahan Binjai Selatan, Kota Binjai.

“Untuk korban luka berat tujuh orang yakni, sopir dan enam penumpang. Mereka dirawat di RS Karya Husada," katanya.

Saat kejadian, mobil tengah melintasi perlintasan tanpa palang pintu kereta di Desa Perlanaan. Diduga sopir minibus kurang hati hati dan tidak mendengar ada kereta yang akan melintas. Minibus nahas itu itu pun terseret sejauh 50 meter.

Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut tampak histeris membantu proses evakuasi korban yang terjepit di mobil. Akibat peristiwa ini, tiga orang penumpang minibus dikabarkan tewas di lokasi kejadian.

Detik-detik minibus ditabrak kereta terekam kamera pengawas sebuah gudang di Perlanaan. Mobil tampak ringsek. Bahkan, disebutkan perekam ada korban anak-anak.

“Ada anak bayinya, sudah dibawa ke rumah sakit,” ujar perekam.

(Arief Setyadi )