HOME NEWS INTERNATIONAL

Tragis! Pria Bersenjata Tewaskan 5 Orang di Pasar Bangkok Sebelum Bunuh Diri

Awaludin , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |22:24 WIB
Tragis! Pria Bersenjata Tewaskan 5 Orang di Pasar Bangkok Sebelum Bunuh Diri
Penembakan di Bangkok (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Aksi penembakan tragis terjadi di Bangkok, Thailand, pada Senin (28/7/2025), ketika seorang pria bersenjata menewaskan lima orang di sebuah pasar sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri. Insiden ini kembali menyoroti maraknya kekerasan bersenjata di Negeri Gajah Putih.

Menurut keterangan pejabat Kepolisian Metropolitan Bangkok, pelaku awalnya membunuh tiga petugas keamanan, kemudian menargetkan seorang petugas keamanan lain yang diduga memiliki masalah pribadi dengannya.

"Dia mengisi ulang senjatanya dan berlari ke dalam pasar, menembak mati seorang pedagang wanita serta melukai satu orang lainnya," kata Panglima tertinggi Biro Kepolisian Metropolitan Bangkok, Siam Bunsom, seperti dikutip dari Reuters.

Rekaman video yang dibagikan oleh kepolisian menunjukkan pelaku mengenakan topi putih dan membawa ransel di dada, tampak berjalan di area parkir Pasar Or Tor Kor, tempat kejadian berlangsung.

 

Halaman:
1 2 3
      
