INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di Tol Cipali

Muslimin , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |19:16 WIB
Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di Tol Cipali
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

CIREBON – Kecelakaan maut yang terjadi di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) menelan tiga korban jiwa, Minggu (3/8/2025). Kecelakaan melibatkan satu minibus jenis Suzuki Ertiga dan truk tronton yang sedang berhenti di bahu jalan KM 187.200 A.

Polisi telah mengidentifikasi enam korban, di mana tiga meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka, termasuk seorang balita.

Berikut identitas korban:

Meninggal dunia

•    S. R. (32), warga Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Cirebon.
•    K. (61), warga Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Cirebon.
•    Satu korban lainnya masih dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian dan rumah sakit.

