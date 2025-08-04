Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral TKA China Digerebek Warga Usai Dituduh Pesta Seks

Muslimin , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |20:10 WIB
CIREBON - Warga menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Awalnya warga mendapat informasi, bahwa rumah kontrakan yang ditempati pria asing itu kerap didatangi sejumlah perempuan yang keluar masuk di malam hari. Kecurigaan warga pun memuncak hingga akhirnya dilakukan penggerebekan.

“Rumah itu dikontrak oleh seorang TKA asal Tiongkok. Kami belum tahu apakah sebelumnya juga terjadi hal serupa, tapi yang jelas baru kali ini ketahuan,” ujar Kepala Dusun Blok Pon, Desa Kalibuntu, Ahmad Yani, Senin (8/4/2025).

Dikatakannya, beberapa perempuan cantik terlihat sering keluar-masuk rumah tersebut, sehingga warga akhirnya memutuskan untuk bertindak. Namun, isu pesta seks yang terlanjur menyebar di dunia maya ternyata tidak terbukti.

Kapolsek Pabedilan, AKP Mulyadi, menegaskan, dari hasil pemeriksaan hanya ada dua orang di dalam rumah saat penggerebekan dilakukan.

“Tidak benar ada pesta seks. Yang ada hanya dua orang, yaitu seorang pria TKA berinisial Mr. J dan seorang perempuan asal Indramayu berinisial N,” tegas AKP Mulyadi.

Dia menjelaskan bahwa Mr. J sedang melakukan kunjungan kerja, sementara perempuan tersebut diduga dipesan melalui aplikasi online. Rumah kontrakan itu pun bukan milik Mr. J, melainkan milik rekannya yang saat itu sedang berada di luar kota.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Cirebon TKA China pesta seks viral
