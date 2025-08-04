Pemuda Perindo Sumut Apresiasi Bupati Karo Sukses Gelar Festival Bunga dan Buah 2025 sebagai Wadah Promosi Budaya-UMKM Lokal

KARO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Partai Perindo Sumatera Utara mengapresiasi Bupati Karo Antonius Ginting atas keberhasilannya menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyukseskan gelaran Festival Bunga dan Buah Karo 2025. Ajang ini menjadi wadah untuk mengangkat budaya serta UMKM lokal.

Ketua DPW Pemuda Perindo Sumut Mikha Gabriel Meliala mengatakan, keberhasilan acara tahunan tersebut berkat sinergi kuat antara pemerintah daerah dan seluruh jajaran OPD dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

“Kami melihat ada semangat kolaborasi yang luar biasa di Kabupaten Karo. Festival Bunga dan Buah ini bukan hanya agenda wisata tahunan, tapi juga wadah promosi budaya, pertanian, dan UMKM lokal. Kami mengapresiasi langkah Bupati yang mampu membangun kerja sama lintas sektor,” ujar Mikha, Sabtu (2/8/2025).

Festival Bunga dan Buah Karo 2025 berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan seperti parade bunga, pameran buah khas dataran tinggi Karo, lomba budaya, serta pertunjukan seni daerah.

Ribuan pengunjung dari dalam dan luar daerah turut memadati lokasi festival, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.