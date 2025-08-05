Tabrak Gerobak Martabak, Pemotor Tewas Mengenaskan

PEMATANGSIANTAR – Pengendara sepeda motor tewas usai menabrak gerobak penjual martabak di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Minggu 3 Agustus 2025 malam. Korban bernama Dolly Sanjaya Sitanggang, pengendara sepeda motor Honda PCX BK 5930 WAQ.

Saat kejadian, Dolly melaju dari arah Pajak Parluasan menuju persimpangan APIL Kartini. Kanit Gakkum Satlantas Polres Pematangsiantar, Ipda Syah Edi Suranta Purba, mengatakan korban menabrak gerobak martabak dari arah belakang. Saat itu, penjual martabak bernama Muhamad Zita Reza Ritonga sedang mendorong gerobaknya pulang setelah berjualan.

“Korban menabrak gerobak hingga kaca pecah. Dolly sempat jatuh dan kepalanya membentur kaca. Lehernya juga mengalami luka robek,” ujar Ipda Syah Edi, Senin (4/8/2025).

Usai kejadian, korban masih sempat mencoba meninggalkan lokasi. Namun, sekitar 20 meter dari titik tabrakan, ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dolly kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tentara, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di IGD.

“Jenazah telah dibawa ke Ruang Forensik RSUD Djasamen Saragih untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, penjual martabak turut mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Polisi masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan.

(Arief Setyadi )