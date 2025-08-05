Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ini Penyebab Gandengan Truk Tebu Cair Lepas dan Meluncur Bebas di Flyover Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |07:18 WIB
Ini Penyebab Gandengan Truk Tebu Cair Lepas dan Meluncur Bebas di Flyover Malang
Truk terguling di Flyover Malang (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

MALANG – Truk tangki bermuatan tetes tebu hilang kendali dan terguling di Jembatan Flyover Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Gandengan truk tersebut terlepas dari truk induknya dengan nomor polisi N 8333 UF, hingga menghantam beberapa pemotor di bawahnya.

Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah, menjelaskan truk bermuatan tetes tebu tersebut baru saja berangkat dari Pabrik Gula (PG) Kebonagung dan hendak menuju Lawang. Satu tangki memuat sekitar 32.000 liter tebu cair. Truk itu terguling sekitar pukul 16.30 WIB, Senin sore (4/8/2025).

"Ini truk gandengan ya, truk tangki gandengan ini memuat isi tetes tebu, cairan isi tetes tebu. Itu pada saat menaiki flyover ini, gandengannya putus," kata Agung Fitransyah saat ditemui di lokasi kejadian, Senin. 

Gandengan bagian belakang truk itu, disebut Agung, terputus dan sempat meluncur ke bawah sejauh kurang lebih 10–15 meter. Muatan cairan tetes tebu tumpah ke jalan raya, di mana 80–90 persen isinya tumpah ke jalanan di atas flyover dan di bawahnya, hingga ke depan area hotel.

"Muatan cairan tetes tebu hampir 80–90 persen tumpah, masih ada cairan di tangki. Kemudian menghantam pembatas flyover, lalu terguling melintang di jalanan atas flyover," ujarnya.

Dugaan awal, sambungan gandengan dari besi itu patah hingga membuat gandengan truk tangki bagian belakang terlepas. Namun, pihaknya masih menyelidiki hal ini dan akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) usai proses evakuasi bodi truk gandengan.

"Kita melihat kondisi sementara itu dari gandengan, dari besinya. Kita analisa sampai dengan saat ini di TKP itu karena memang penyambung gandengannya sudah agak lama. Tapi nanti untuk kepastiannya akan kita sampaikan kembali. Ini masih kronologi sementara," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
