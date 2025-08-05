Detik-Detik Mengerikan Gandengan Truk Tebu Tetes di Malang Lepas, Melaju 15 Meter Tak Terkendali

MALANG – Truk tangki bermuatan tetes tebu di Kota Malang, Jawa Timur terguling pada Senin 4 Agustus 2025. Truk itu melaju dari selatan ke utara, dan melintasi Jembatan Flyover Mergosono.

Sekitar pukul 17.15 WIB, lalu lintas memang tengah ramai karena banyak pengendara melintas usai aktivitas. Truk yang menanjak diduga tak kuat, hingga membuat bagian gandengan truk terlepas dan turun. Gandengan truk itu lantas turun ke bawah dan menyenggol tiga pemotor.

"Nggak kuat menanjak, terus gandengannya itu lepas, menabrak tembok pembatas dan terguling," kata Supriono, seorang saksi mata mengungkap detik-detik dramatis.

Ia menceritakan bagaimana detik-detik truk tangki bermuatan tetes tebu itu mundur ke belakang. Sejumlah warga yang mengetahui hal itu sempat meneriaki agar tidak melintas.

"Sempat diteriaki agar tidak melintas, karena kan itu ramai. Tapi tetap ada tiga motor yang kena, satu motor boncengan, dan satu motor lagi itu naik sendiri," tuturnya.

Para korban itu pun terluka parah di beberapa bagian tubuhnya. Satu orang mengalami luka parah di kepala, satu orang lagi luka patah tulang, dan satu lagi juga terluka di kakinya.

"Sudah langsung dievakuasi dengan ambulans," ujarnya.