Tabrakan Beruntun, Mobil Calya Hantam Truk Fuso Tewaskan 1 Orang

LAMPUNG UTARA – Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) KM 11-29, tepatnya di Desa Bandar Putih, Kotabumi Selatan, pada Senin (4/8/2025). Insiden beruntun yang melibatkan tiga kendaraan ini menewaskan satu orang dan menyebabkan kendaraan rusak parah.

Kasat Lantas Polres Lampung Utara, Iptu Joni Charter menjelaskan, kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Calya F-1324-AAA, truk Mitsubishi Fuso B-9318-BYY, dan bus Mitsubishi BE-7696-AU.

“Korban meninggal dunia adalah pengemudi Toyota Calya, Fajar Adi Saputra (22), warga Kasui Pasar, Kabupaten Way Kanan. Ia meninggal di lokasi kejadian,” ujar Iptu Joni.

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, mobil Calya yang melaju dari arah Bukit Kemuning menuju Kotabumi diduga hilang kendali, oleng ke kanan, dan menabrak bagian depan truk Fuso dari arah berlawanan. Akibat benturan keras, Calya terpental ke sisi kiri jalan, sedangkan truk terguling di badan jalan.

Tak lama kemudian, bus Mitsubishi yang datang dari arah yang sama dengan Calya menghantam bagian bawah mesin truk Fuso yang terguling, hingga akhirnya terperosok ke dalam parit di sisi jalan.