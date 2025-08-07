Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang PORPROV XII Kalsel, Pemkab Kotabaru Gelar Rakor Lanjutan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |14:33 WIB
Jelang PORPROV XII Kalsel, Pemkab Kotabaru Gelar Rakor Lanjutan
Panitia Pelaksana PORPROV Kabupaten Kotabaru kembali menggelar rapat koordinasi lanjutan jelang PORPROV XII Kalsel. (Foto: dok Pemkab Kotabaru)
A
A
A

KOTABARU - Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Panitia Pelaksana PORPROV Kabupaten Kotabaru kembali menggelar rapat koordinasi lanjutan di Aula Bamega Kantor Bupati Kotabaru, Kamis (7/8/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kotabaru Eka Saprudin, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kotabaru, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), perwakilan KONI, serta seluruh perwakilan cabang olahraga (cabor) yang tergabung dalam kontingen.

Dalam arahannya, Sekda Eka Saprudin menegaskan pentingnya menjaga semangat dan motivasi tinggi seluruh pihak, terutama pengurus dan atlet, dalam menghadapi PORPROV yang tinggal menghitung hari. Ia menargetkan kontingen Kotabaru mampu menembus tiga besar klasemen akhir, meskipun anggaran dinilai masih terbatas.

“Motivasi kita jangan sampai turun. Mimpi untuk jadi juara satu tidak salah, justru itu jadi pemacu semangat. Walaupun anggaran kita terbatas, tapi prestasi harus luar biasa,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
