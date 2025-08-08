Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kabinet Israel Setuju Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |14:03 WIB
Kabinet Israel Setuju Rencana Netanyahu Kuasai Gaza
Kabinet Israel Setuju Rencana Netanyahu Kuasai Gaza (Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

YERUSALEM - Kabinet politik-keamanan Israel menyetujui rencana untuk menguasai Kota Gaza, Jumat (8/8/2025). Hal ini seiring Israel memperluas operasi militernya di Gaza di tengah kritikan yang semakin intensif atas perang yang telah berlangsung hampir dua tahun tersebut.

1. Kuasai Gaza

"IDF akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters. 

Pada Kamis (7/8/2025), Netanyahu mengatakan Israel bermaksud menguasai seluruh Jalur Gaza secara militer. Namun, rencana yang disetujui pada hari ini berfokus pada Kota Gaza, kota terbesar di daerah kantong tersebut.

Reporter Axios, Barak Ravid, mengutip seorang pejabat Israel, mengatakan pada X, rencana tersebut melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari Kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana. 

"Kami berniat," kata Netanyahu kepada Fox News Channel, ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir.

Namun, ia mengatakan Israel ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Arab yang akan memerintahnya. Ia tidak merinci pengaturan pemerintahan atau negara-negara Arab mana yang mungkin terlibat.

"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," katanya.

Para pejabat Israel menggambarkan pertemuan sebelumnya minggu ini dengan kepala militer sebagai pertemuan yang menegangkan. Para pejabat menyebut kepala militer Eyal Zamir telah menolak perluasan kampanye Israel.

Di antara skenario yang dipertimbangkan menjelang pertemuan keamanan tersebut adalah pengambilalihan bertahap wilayah-wilayah di Gaza yang belum berada di bawah kendali militer, kata seorang sumber pemerintah.

Sumber itu menambahkan, peringatan evakuasi dapat dikeluarkan kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu di Gaza. Ini berpotensi memberi mereka waktu beberapa minggu sebelum militer bergerak.

Dalam pernyataannya pada Jumat, kantor Netanyahu mengatakan sebagian besar anggota kabinet politik-keamanan percaya bahwa "rencana alternatif yang diajukan dalam kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pengembalian para sandera."

Dua sumber pemerintah mengatakan, setiap resolusi oleh kabinet keamanan perlu disetujui seluruh kabinet. Kabinet mungkin baru akan bersidang pada Minggu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182230/warga_palestina_diserang_pemukim_israel-BGO9_large.jpg
PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180/gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180683/megawati-ivfH_large.jpg
Palestina Harus Merdeka Penuh, Tidak Ada Tawar-Menawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179706/masjid_al_aqsa-KbEG_large.jpg
Masjid Al-Aqsa Terancam Roboh Akibat Penggalian Terowongan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179333/warga_palestina_dirikan_tenda_di_atas_robot_peledak_israel-Po9u_large.jpg
Kisah Warga Palestina Terpaksa Dirikan Tenda di Atas Robot Peledak Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916/truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement