Gempa Bumi M4.4 Guncang Tenggara Pegunungan Bintang Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 4.4 yang mengguncang wilayah Tenggara Pegunungan Bintang, Papua, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 pukul 11.50 WIB.

Pusat gempa tercatat berada di koordinat 4.68 Lintang Selatan dan 141.98 Bujur Timur, sekitar 163 kilometer tenggara Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan kedalaman gempa mencapai 149 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berhati-hati, serta mengikuti informasi resmi yang terus diperbarui.

Disclaimer: Informasi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan penyampaian, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk.



(Awaludin)