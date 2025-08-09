Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Bumi M4.4 Guncang Tenggara Pegunungan Bintang Papua

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |12:41 WIB
Gempa Bumi M4.4 Guncang Tenggara Pegunungan Bintang Papua
Gempa Papua (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 4.4 yang mengguncang wilayah Tenggara Pegunungan Bintang, Papua, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 pukul 11.50 WIB.

Pusat gempa tercatat berada di koordinat 4.68 Lintang Selatan dan 141.98 Bujur Timur, sekitar 163 kilometer tenggara Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan kedalaman gempa mencapai 149 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berhati-hati, serta mengikuti informasi resmi yang terus diperbarui.

Disclaimer: Informasi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan penyampaian, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Papua
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182448//banjir-CZRq_large.jpg
Banjir dan Angin Kencang Landa Brebes, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182437//gempa_sabang_aceh-Fypq_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Barat Laut Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182400//gempa_guncang_majalengka_jabar-Nf6H_large.jpg
Majalengka Jabar Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324//gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290//gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement