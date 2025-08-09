Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,7 Guncang Ruteng NTT, Pusatnya di Laut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |08:24 WIB
Gempa M3,7 Guncang Ruteng NTT, Pusatnya di Laut
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang wilayah laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (9/8/2025) pagi.

"Mag: 3.7, 09-Agu-25 07:21:24 WIB, Lok: 8.30 LS, 120.69 BT (Pusat gempa berada di laut 42 km Timur Laut Ruteng-Manggarai)," tulis akun resmi X (dulu Twitter) @infoBMKG.

BMKG mencatat gempa berpusat di kedalaman 29 kilometer dan turut dirasakan di Ruteng dengan skala II–III MMI.

"Kedalaman: 29 Km. Dirasakan (MMI) II–III Ruteng," lanjut BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait dampak atau kerusakan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
