HOME NEWS NUSANTARA

Analisis BMKG soal Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Maluku Utara

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |04:05 WIB
JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,4 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, pukul 19.22 WIB, Jumat (8/8/2025). Gempa besar tersebut tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,82° LU ; 127,03° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 81 Km arah Barat Laut Halmahera Barat, Maluku Utara pada kedalaman 80 km.

Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng Laut Maluku.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik ( oblique thrust ),” kata Daryono.

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Tagulandang, Halmahera Barat dengan skala intensitas II-III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), dan daerah Tondano dengan skala intensitas II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ).

Daryono memastikan dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa Halmahera Barat ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 19.50 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ).

 

Telusuri berita news lainnya
