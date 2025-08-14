Gerebek Sarang Narkoba di Deliserdang, Polisi Tangkap Bandar hingga Bakar Barak

MEDAN – Personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan sarang narkoba di Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancurbatu, Deliserdang, Sumatera Utara, pada Selasa (12/8/2025) sore.

Dalam operasi ini, polisi menangkap seorang bandar berinisial W dan menyita 26 paket sabu siap edar.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Thommy Aruan, mengatakan penggerebekan dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di daerah tersebut. Lokasi yang digerebek berada di area perladangan, tak jauh dari permukiman penduduk.