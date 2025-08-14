Viral! Pengantin Wanita Bercadar Ternyata Pria, Babak Belur Diamuk Massa saat Ijab Kabul

PINRANG - Mempelai laki-laki di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) berinisial R (25) terpaksa gigit jari karena batal menikah dengan wanita sang pujaan hati yang ternyata seorang pria. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Padahal, acara pernikahannya sudah memasuki momen sakral yakni ijab kabul. Mempelai wanita yang ternyata laki-laki itu menutupi wajahnya dengan cadar sehingga tidak dikenali.

Polisi juga telah menangkap pelaku berinisial S (25), setelah identitas asli terungkap sebelum dilangsungkannya pernikahan.

"Hingga saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolres Pinrang,” kata Kapolsek Lembang, Iptu Ridwan Mustari kepada wartawan, dikutip Kamis (14/8/2025).

“Perkembangan lebih lanjut, termasuk penetapan status hukum dan pasal yang dikenakan, masih menunggu hasil penyidikan,”tandasnya.

Identitas asli wanita palsu itu diketahui menjelang akad nikah, ketika penghulu dan petugas setempat meminta KTP pelaku. Ketika pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen itu, kecurigaan mulai muncul.