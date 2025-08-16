Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gawat! Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Status Naik Jadi Awas

Joni Nura , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |10:29 WIB
Gawat! Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Status Naik Jadi Awas
Status Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Level IV (Awas)/Foto: PVMBG
A
A
A

FLORES TIMUR - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) per Sabtu, (16/8/2025) pukul 08.00 WITA. Kenaikan status paling akhir ini dipicu peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan.

Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), gunung api ini telah mengalami letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 800-900 meter dari puncak. Selain itu, guguran juga teramati, meskipun jarak dan arah luncuran tidak dapat teramati secara visual.

Data kegempaan yang tercatat dari 8 hingga 15 Agustus 2025 menunjukkan adanya peningkatan bertahap. Terekam 7 kali gempa letusan, 4 kali gempa guguran, 43 kali gempa hembusan, dan 215 kali gempa tremor non-harmonik.

"Data kegempaan menunjukkan peningkatan bertahap di kedalaman dangkal, mengindikasikan adanya tekanan yang tertahan di dalam gunung," ujar laporan tersebut.

Selain kegempaan, pemantauan deformasi dengan tiltmeter juga menunjukkan adanya pengembungan yang cukup besar pada tubuh gunung, yang berpotensi memicu erupsi eksplosif. Data GNSS juga memperlihatkan kenaikan rata-rata posisi vertikal, menandakan pergerakan suplai magma menuju bagian yang lebih dangkal.

