Bupati Taput JTP Dorong Medical Tourism, Amos Simanjuntak: Optimis Kian Moncer bila KEK Toba Terwujud

JAKARTA – Ketua Bidang Penggalangan Media Sosial DPP Partai Perindo, Amos Simanjuntak, menyampaikan apresiasi menyeluruh terhadap inisiatif Bupati Tapanuli Utara (JTP) dalam memperjuangkan pembangunan RSUD baru di kawasan Silangit ke Kementerian Kesehatan.

Langkah ini tidak hanya memperkuat layanan kesehatan regional, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam mengembangkan medical tourism di sekitar Danau Toba sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Toba yang tengah diwacanakan.

Pembangunan RSUD di Silangit dipandang sebagai keputusan tepat yang memanfaatkan posisi geografis strategis, dekat Bandara Internasional Silangit dan terletak di jalur utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Hal ini dapat mempercepat akses layanan kesehatan berskala regional hingga internasional, sekaligus menjadikan RSUD tersebut rujukan utama di wilayah Tapanuli Raya.

"Medical tourism bukan hanya soal menciptakan destinasi kesehatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara sektor pelayanan medis, pariwisata, dan ekonomi lokal," kata Amos dalam keterangannya.