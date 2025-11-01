Gempa M5,0 Guncang Kaimana Papua Barat, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa kekuatan M5,0 mengguncang Pantai Selatan Kaimana, Papua Barat, Sabtu 01 November 2025 pukul 06.20.57 WIB.

Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,9.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,52° LS ; 134,13° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 138 Km arah Tenggara Kaimana, Papua Barat pada kedalaman 34 km.



"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Tarera-Aiduna," ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Daryono mengatakan, dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).



Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kaimana, Teluk Etna, Buruway dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," tegasnya.