Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

CCTV Rekam Siswa Pelaku Ledakan SMAN 72 Bawa Dua Tas Sebelum Kejadian

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |19:17 WIB
CCTV Rekam Siswa Pelaku Ledakan SMAN 72 Bawa Dua Tas Sebelum Kejadian
Terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengungkapkan bahwa siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, terlihat membawa dua tas saat datang ke sekolah sebelum insiden terjadi. Kedua tas tersebut diduga berisi bahan peledak.

"Kita menjawab tadi temuan ini, memang kalau dilihat dari CCTV, kedatangan anak ini sudah membawa tas sekolah dan satu tas jinjing. Itu semua barang-barang berada di dalam situ," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan adanya tiga bahan peledak yang tidak sempat meledak. Budi membenarkan bahwa ketiga bahan peledak itu ditemukan di dalam tas milik pelaku.

“Tapi mungkin ada beberapa sumbu yang tidak terpicu, sehingga barang ini tidak meledak. Artinya, dari tujuh bahan peledak tadi, yang sudah meledak adalah empat, tersisa tiga yang belum. Ini secara detail nanti akan dijelaskan oleh pihak Gegana, Densus 88, dan Puslabfor, karena itu hasil olah TKP,” jelas Budi.

Ia menambahkan, polisi masih mendalami asal-usul bahan peledak yang dimiliki pelaku, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang mengajari pembuatan bom. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk memantau konten sensitif di dunia maya.

“Pada saat Pak Kapolri berada di RS Islam, beliau juga menekankan agar dilakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang mungkin mengajari pembuatan bom, termasuk melalui media sosial. Pak Kapolda akan membangun sinergi dengan Kominfo Digital (Komdigi) untuk bersama-sama melihat konten-konten yang tidak layak dikonsumsi anak-anak, dan harus ada batasan,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955//ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184804//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-J7Bw_large.jpg
Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360//putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184318//ledakan-CqxN_large.jpg
Enam Orang Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement