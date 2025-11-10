CCTV Rekam Siswa Pelaku Ledakan SMAN 72 Bawa Dua Tas Sebelum Kejadian

JAKARTA – Polisi mengungkapkan bahwa siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, terlihat membawa dua tas saat datang ke sekolah sebelum insiden terjadi. Kedua tas tersebut diduga berisi bahan peledak.

"Kita menjawab tadi temuan ini, memang kalau dilihat dari CCTV, kedatangan anak ini sudah membawa tas sekolah dan satu tas jinjing. Itu semua barang-barang berada di dalam situ," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan adanya tiga bahan peledak yang tidak sempat meledak. Budi membenarkan bahwa ketiga bahan peledak itu ditemukan di dalam tas milik pelaku.

“Tapi mungkin ada beberapa sumbu yang tidak terpicu, sehingga barang ini tidak meledak. Artinya, dari tujuh bahan peledak tadi, yang sudah meledak adalah empat, tersisa tiga yang belum. Ini secara detail nanti akan dijelaskan oleh pihak Gegana, Densus 88, dan Puslabfor, karena itu hasil olah TKP,” jelas Budi.

Ia menambahkan, polisi masih mendalami asal-usul bahan peledak yang dimiliki pelaku, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang mengajari pembuatan bom. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk memantau konten sensitif di dunia maya.

“Pada saat Pak Kapolri berada di RS Islam, beliau juga menekankan agar dilakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang mungkin mengajari pembuatan bom, termasuk melalui media sosial. Pak Kapolda akan membangun sinergi dengan Kominfo Digital (Komdigi) untuk bersama-sama melihat konten-konten yang tidak layak dikonsumsi anak-anak, dan harus ada batasan,” pungkasnya.

(Awaludin)