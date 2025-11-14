20 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Satu Orang Dirujuk ke RSCM

JAKARTA - Polisi menyampaikan perkembangan terkini terkait jumlah korban yang masih menjalani perawatan imbas ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masih ada 20 orang yang masih menjalani rawat inap di rumah sakit.

“Sisa 20 orang yang masih rawat inap,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, Budi menyebutkan, ada satu orang korban yang dirujuk ke RSCM untuk menjalani operasi. “Satu korban inisial L dirujuk ke RSCM untuk perawatan pelaksanaan operasi lebih intensif,” ujar dia.

Sebagai informasi, ledakan tersebut terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 7 November 2025. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden itu. Korban luka dalam peristiwa itu tercatat sebanyak 96 orang.

Densus 88 Antiteror Polri menyebut terdapat tujuh bahan peledak yang dibawa oleh terduga pelaku ke SMAN 72 Jakarta. Dari total bahan peledak yang dibawa terduga pelaku, empat di antaranya meledak di dua lokasi yang berbeda.

Sementara untuk tiga bahan peledak lainnya belum digunakan dan sudah disita oleh petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

(Fetra Hariandja)