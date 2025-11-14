Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa kekuatan M4,9 mengguncang Aceh Besar, Aceh, Jumat, 14 November 2025 pukul 03.07.21 WIB. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,68° LU ; 95,46° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 14 Km arah Barat Calang, Aceh Jaya pada kedalaman 27 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo Australia terhadap Lempeng Eurasia," ungkap Kepala Balai Besar MKG WilayahI, Hendro Nugroho dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Aceh Besar dengan skala intensitas IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, diluar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik dan dinding berbunyi); Aceh Jaya dan Banda Aceh III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu); Pidie II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu); Bener Meriah II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung goyang).

Hendro memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 05.24 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

"Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa," imbaunya.

(Fetra Hariandja)